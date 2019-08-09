Son Dakika Haberleri: Rus askeri kargo gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri kargo gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

10 dakika önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçirilen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' askeri kargo gemisi ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri kargo gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçirilen Rus Donanması'na ait  'Dvinitsa-50' askeri kargo gemisi ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait  'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör peş peşe saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri kargo ve askeri römorkör gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndürüldükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus askeri kargo ve askeri römorkör boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:01 Kaynak: DHA
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