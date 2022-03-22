Rus askeri para ödülü karşılığında tankıyla beraber Ukrayna'ya teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus askeri para ödülü karşılığında tankıyla beraber Ukrayna'ya teslim oldu

22.03.2022 19:54
Rus askeri para ödülü karşılığında tankıyla beraber Ukrayna'ya teslim oldu

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, bir Rus askerinin ödül karşılığında tankıyla birlikte Ukrayna'ya teslim olduğunu açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, bir Rus askerinin ödül karşılığında tankıyla birlikte Ukrayna'ya teslim olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Rus askerlerine çeşitli ödüller sunarak teslim olmaya teşvik ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ruslar pes ediyor. Rus ordusunun dağılmaya başladığına dair haberler olduğunu söylemiştim. Şimdi artık anlatabilirim. Görüntü paylaşacaktım ancak paylaşmamamı istediler. Rus askeri ödül karşılığında tankını teslim etti. Peki bu nasıl oldu? Ukrayna polisini Ruslar birkaç hafta önce aramaya başladılar. Bizi arayan numaralara da nasıl teslim olmaları gerektiğini anlatan mesajlar attık. Birkaç gün önce bizi Mişa adında biri aradı. Nereye gelmesi gerektiğini söyledik" dedi.

"Savaşmasının mantıksız olduğunu anlamış"

İnsansız hava aracı ile teslim olan Rus askerini izlediklerini ve tek geldiğini doğruladıklarını aktaran Andrusiv, "Daha sonra özel ekip onu tutukladı. Öğrendik ki tank ekibinden geri kalanlar evlere saklanmış o tek kalmış ve savaşmasının mantıksız olduğunu anlamış. Eve de dönemez çünkü komutanı eğer dönerlerse öldürülüp savaşta öldü süsü verileceğini söylemiş" dedi.

"10 bin dolar ödül alacak"

Rus askerinin kendilerine yemeklerinin kalmadığını ve ordunun kaos içinde yönetilmeye çalışıldığını aktardığını ifade eden Andrusiv, "Peki Mişa'ya ne oldu? Mişa çok iyi koşullarda şuan. Savaş sonunda 10 bin dolar ödül alacak ve vatandaşlığa da başvurabilecek. Savaş bitene kadar o televizyonu, duşu, mutfağı ve telefonu olan yerde kalacak. Evet Ruslar hem pes ediyor hem de teknik araçları teslim ediyor" dedi. - KİEV

YORUMLAR
500
Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti! Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!

Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus askeri para ödülü karşılığında tankıyla beraber Ukrayna'ya teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:24 Uzman Çavuşu hastane çıkışı protesto eden sağlık çalışanlarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
19:21 Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 20:08:08. #1.12#
SON DAKİKA: Rus askeri para ödülü karşılığında tankıyla beraber Ukrayna'ya teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement