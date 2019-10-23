Rus askeri polis konvoyu Kobani'ye ulaştı

Suriye, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri polis konvoyunun Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan Kobani'ye ulaştığı bildirildi.

Görüntülerde Rus askeri polis konvoyunun, şehrin girişinde durarak yerel yetkililerle bir araya geldiği görüldü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus konvoyunun yerel yetkililerden bilgi aldığı duyuruldu.

SOÇİ MUTABAKATI

Rusya ve Türkiye arasında yapılan Soçi Mutabakatı gereği, 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafındaki YPG unsurları ve silahlarının 30 km dışına çıkmasını sağlayacak. YPG unsurlarının çıkarılması için tanınan 150 saat sürenin tamamlanmasının ardından Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak.