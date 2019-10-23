Son Dakika Haberleri: Rus askeri polisi Suriye sınırında ilk devriyesini attı
Son Dakika Dünya Rus askeri polisi Suriye sınırında ilk devriyesini attı

Rus askeri polisi Suriye sınırında ilk devriyesini attı

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptığını duyurdu.

Rus askeri polisi Suriye sınırında ilk devriyesini attı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soçi'de kabul edilen mutabakata uygun olarak devriye görevinin yerine getirildiği belirtildi. Açıklamada, "22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi." ifadelerine yer verildi.

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Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:43 
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