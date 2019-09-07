Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
58 dakika önce
Rus Donanması'na ait bir kurtarma ve yedekleme römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Rus Donanması'na ait bir kurtarma ve yedekleme römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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