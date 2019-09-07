Son Dakika Haberleri: Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

58 dakika önce

Rus Donanması'na ait bir kurtarma ve yedekleme römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanması'na ait bir kurtarma ve yedekleme römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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