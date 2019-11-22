Son Dakika Haberleri: Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen askeri römorkör, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


- Çanakkale
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:19 Kaynak: DHA
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