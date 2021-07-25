RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Captain Guryev' isimli askeri römorkör Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Captain Guryev' isimli askeri römorkör Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, 'Captain Guryev' isimli askeri römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen askeri römorkör, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Askeri römorköre güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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