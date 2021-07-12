Son dakika! Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Sergey Balk' isimli askeri römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus donanması'na ait askeri 'Sergey Balk', isimli askeri römorkör saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Marmara denizi'ne açılan 'Sergey Balk', römorköre Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait bot eşlik etti.