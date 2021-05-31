Son dakika haber: Rus askeri römorkörü 'Sergey Balk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Ege Denizi 'nden saat 09.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Sergey Balk' adlı askeri römorkörü saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri römorkör, Nara Burnu 'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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