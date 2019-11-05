Son Dakika Haberleri: Rus askeri Suriye'de halkın içinde
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Rus askeri Suriye'de halkın içinde

6 saat önce

Suriye'de görev yapan Rus askerlerinin görev yaptığı noktalarda alışveriş yaptığı ve halkla sohbet ettiği andan görüntüler paylaşıldı.

Rus askeri Suriye'de halkın içinde, System.String[]

Suriye'de görev yapan Rus askerlerinin görev yaptığı noktalarda alışveriş yaptığı ve halkla sohbet ettiği andan görüntüler paylaşıldı.


Suriye'de yaşanan savaşın ardından Şam yönetimine destek vererek Suriye'de bulunan Rusya, birçok bölgede faaliyet yürütmeye devam ediyor. Suriye'nin Ayn El Arab şehrinde ise Rus askerleri görev yapmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya'nın Devriye Polis Birimi tarafından sürekli basına bölgeden devriye görüntüleri servis edilirken ilk kez farklı bir görüntü paylaşıldı. Suriye'nin Ayn El Arab kentinde görev yapan Rus askerleri şehir merkezine çıkarak halkla ile sohbet etti. Özelikle çocuk ve gençlerle diyalog kurduğu gözlenen Rus askerlerinin aynı zamanda esnaftan alışveriş yaptığı görüntüler paylaşıldı. Bir Rus askerinin satın aldığı yumurta kolisini kucağında taşıdığı başka bir askerin poşetle yiyecekler taşıdığı ve bazı askerlerin ise büyük poşetler taşıdığı görüldü.


Görüntülerin basına servis edilmesinin ardından Rusya'da, Rus askerlerinin Suriye halkıyla iç içe olduğu, kaynaştığı ve Suriye halkıyla dost olduğunu ifade edilen birçok yorum yapıldı. - MOSKOVA

Suriye, Rusya, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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