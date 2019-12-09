Son Dakika › Güncel › RUS ASKERİ TANKER GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika
RUS ASKERİ TANKER GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
6 saat önce
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi 'IMAN' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
RUS Donanmasının Karadeniz
filosuna ait askeri tanker gemisi 'IMAN' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul
Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Beşiktaş
açıklarına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Boğaz geçisini 1,5 saatte tamamlayan gemi, Akdeniz
'e gitmek üzere Marmara
Denizine açıldı.
Görüntü Dökümü
-----------------------
-Askeri tanker gemisinin ön ve arka bölümünden nöbet tutan askerlerden detay görüntü
-Askeri gemiden genel ve yakın detaylar
-Boğazdan genel ve yakın detaylar
-Geminin flamasından genel ve yakın detaylar
-Genel ve yakın detaylar
- İstanbul
Oğlunun böbreği kendisine nakil edildikten sonra evladını kaybeden baba, bu acıya 3 ay dayanabildi TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi İBB'den İmamoğlu'nun İlim Yayma Vakfı üyeliğiyle ilgili açıklama: Bizim dışımızda gelişen bir süreç