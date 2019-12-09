Son Dakika Haberleri: Rus askeri tanker gemisi istanbul boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus askeri tanker gemisi istanbul boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri tanker gemisi istanbul boğazı'ndan geçti

6 saat önce

RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi 'IMAN' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.

RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi 'IMAN' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Beşiktaş açıklarına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Boğaz geçisini 1,5 saatte tamamlayan gemi, Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

Rus askeri tanker gemisi istanbul boğazı'ndan geçti

Karadeniz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
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