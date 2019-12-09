Son Dakika Haberleri: Rus askeri tanker gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Rus askeri tanker gemisi İstanbul Boğazından geçti

6 saat önce

RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi 'IMAN' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Rus askeri tanker gemisi İstanbul Boğazından geçti, System.String[]
RUS  Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi 'IMAN' saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Beşiktaş açıklarına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Boğaz geçisini 1,5 saatte tamamlayan gemi, Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.


- İstanbul
Karadeniz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:33 Kaynak: DHA
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