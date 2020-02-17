Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti - Son Dakika

Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti

7 saat önce

Rus askeri, Suriye'deki Türk konvoyuna Maarat el-Numan ilçesinin güneyindeki stratejik M5 karayolundan geçişi sırasında eşlik etti.

Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti, System.String[]

Rus askeri, Suriye'deki Türk konvoyuna Maarat el-Numan ilçesinin güneyindeki stratejik M5 karayolundan geçişi sırasında eşlik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'ye gönderilen konvoya, Maarat el-Numan ilçesinin güneyindeki stratejik M5 karayolundan geçişi sırasında Rus askeri tarafından eşlik edildi. Türk konvoyu, Rus askerinin eşliğinde Esad rejim güçleri tarafından kuşatma altında bulunan Maar el Hattat bölgesindeki Türk gözlem noktasına doğru ilerledi.

(İHA)

Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek
Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman: Türkiye'ye nasıl döneceğimi bilmiyorum Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:56:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]