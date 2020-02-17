Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti - Son Dakika

Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti
7 saat önce
Rus askeri, Suriye'deki Türk konvoyuna Maarat el-Numan ilçesinin güneyindeki stratejik M5 karayolundan geçişi sırasında eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:35 Kaynak: İHA
Rus askeri, Suriye'deki Türk konvoyuna Maarat el-Numan ilçesinin güneyindeki stratejik M5 karayolundan geçişi sırasında eşlik etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'ye gönderilen konvoya, Maarat el-Numan ilçesinin güneyindeki stratejik M5 karayolundan geçişi sırasında Rus askeri tarafından eşlik edildi. Türk konvoyu, Rus askerinin eşliğinde Esad rejim güçleri tarafından kuşatma altında bulunan Maar el Hattat bölgesindeki Türk gözlem noktasına doğru ilerledi.
(İHA)
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