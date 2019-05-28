Son Dakika Haberleri: Rus askeri üniformaları podyumda
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Rus askeri üniformaları podyumda

3 saat önce

Rus askerinin kullandığı üniformalardan esinlenerek tasarlanan kıyafetler Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da katıldığı defileyle tanıtıldı.

Rus askeri üniformaları podyumda, System.String[]
Rus askerinin kullandığı üniformalardan esinlenerek tasarlanan kıyafetler Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da katıldığı defileyle tanıtıldı. Rus rap sanatçısı Timur Yunusov tarafından yeni kurulan 'Black Star' isimli giyim firması tek bir tarz üzerinden moda oluşturma düşüncesiyle faaliyetlere başladı. Şirket, Rus ordusu tarafından kullanılan askeri kıyafetlerin sokak tarzına uyarlanması kararını aldı. Üretilen kıyafetler Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu ve askeri kabinenin katıldığı defileyle tanıtıldı. Rap sanatçısı Timur Yunusov defilede Şoygu'ya özel tasarlanan askeri kıyafeti hediye etti. Yaz ve kış sezonları için tasarlanan kıyafetler defilede mankenler tarafından meraklılara tanıtılırken moda severler yeni askeri tarza tam puan verdi. Rap sanatçısı Yunusov defilede yaptığı konuşmada, askeri tarzda bir marka oluşturma fikirlerinin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından tam desteklendiğini, bu tarzın oluşturulmasında da bakanlık tarafından kurulan bir ekibin kendilerine çok yardımcı olduğunu söyledi. Defilede en dikkat çeken parçalar ise çelik yelekli asker kıyafeti, bomba imha ekibi kıyafeti, piyade kıyafeti, komando kıyafeti, askeri tişörtler, şapkalar ve askeri botlar oldu. Oluşturulan yeni markaya ait askeri kıyafetler Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığı binasında bulunan mağazadan satın alınabilecek.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:30 Kaynak: İHA
Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu, Güncel
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