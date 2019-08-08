Rus askeri üssünde füze patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Rusya'nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesinin Nionoksa şehrinde bulunan askeri üste füze denemeleri sırasında patlama yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı patlamada iki kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.
Rusya
'nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesinin Nionoksa şehrinde bulunan askeri üste füze denemeleri sırasında patlama yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı patlamada iki kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.
Bakanlık patlama sonrası radyasyon oranının normal olduğunu belirtti, patlamanın "sıvı yakıtlı füze motoru denemesi" sırasında yaşandığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:58
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