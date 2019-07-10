Son Dakika Haberleri: Rus askerin kılıcı, 'cezalı' ibaresi ile sergileniyor
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Rus askerin kılıcı, 'cezalı' ibaresi ile sergileniyor

51 dakika önce

SAMSUN'un Ladik ilçesinde Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde, 142 yıl önce yaşanan Osmanlı- Rusya Savaşı'ndan Rus askerine ait kılıç, 'cezalı' ibaresi yazılarak sergileniyor.

Rus askerin kılıcı, 'cezalı' ibaresi ile sergileniyor, System.String[]
Rusya, Ladik, Kültür Sanat
SAMSUN'un Ladik ilçesinde Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde, 142 yıl önce yaşanan Osmanlı- Rusya Savaşı'ndan Rus askerine ait kılıç, 'cezalı' ibaresi yazılarak sergileniyor.
Ladik'te vatandaşların ve kurumların hibe destekleri ile kurulan 300 yıllık Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde '93 harbi' olarak da bilinen 142 yıl önce yaşanan Osmanlı-Rusya Savaşı'nda 190 kişiyi öldürdüğü belirtilen Rus askerine ait kılıç, 'cezalı' ibaresi yazılarak sergileniyor. Kılıç, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ladik Kaymakamlığı tarafından restore edilerek yaptırılan Kültürevi'ne konulacak.
Ladik Doğal Tarihi ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği Başkanı Şahin Örnek, Kültürevi restorasyonunda sona gelindiğini belirterek, "Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde 1877- 1878 tarihleri arasında yaşanan Osmanlı-Rusya Savaşı'nda, 190 kişiyi keserek öldürdüğü kaydedilen Rus askerlerine ait kılıç, savaş esnasında Osmanlı askerinin eline düştü ve sonraki süreçte ise Maliye'ye geçti. Tarihi kılıç daha sonra ise Ladik'te kurulan Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne 'cezalı olduğu' gerekçesi ile hibe edildi. Kılıç, müzede 'cezalı Rus kılıcı, savaşta 190 kişi kesmiştir' notu ile sergilendi" dedi.
'ESİR KALAN LADİKLİ ASKER GETİRDİ'
Kılıcın savaşta Osmanlı askerlerine çok zayiat verdiğini söyleyen Örnek, "Daha sonra güçlü bir Osmanlı komutanı bu kılıcı onun elinden alıyor ve kumandanı mağlup ediyor. İlçemize gelme nedeni ise savaşta 7 yıl esir kaldıktan sonra bir şekilde Ruslardan kaçarak bu kılıcı yanında ilçemize getiriyor. Bunu getiren kişi, ailesine anlatmasıyla günümüze kadar geldi" diye konuştu.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:06 Kaynak: DHA
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