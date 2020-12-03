Son dakika haber... Rus askerine korona virüs aşısı uygulaması başladı - Son Dakika

Son dakika haber... Rus askerine korona virüs aşısı uygulaması başladı

03.12.2020 10:05

Son dakika haber: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunda görev yapan askerlere Sputnik V korona virüs aşısının uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunda görev yapan askerlere Sputnik V korona virüs aşısının uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordu içerisindeki korona virüs vakalarıyla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyor. Birçok askeri bölgeye kurulan sahra hastanelerinde korona virüse yakalanan hem Rus askerleri hem de Rus halkı da tedavi ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki hafta halka Sputnik V aşısının uygulanması talimatı verirken Rusya Savunma Bakanlığı da Rus aşısının ordu içerisinde kullanımına başlandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında Sputnik V aşısının öncelikle Merkez Askeri Bölgesi'ne gönderildiğini burada öncelikle salgına yakalanan, kronik hastalığı olan askerlere ve sahra hastanelerinde görev yapan sağlıkçıların yanı sıra risk altındaki bölge halkına da aşılamanın yapıldığını bildirdi. Diğer askerlerin de ikinci etapta aşılanacağını duyurdu. Korona virüs salgınının en yoğun görüldüğü bölgelere de aşının gönderilmeye devam ettiği ifade edilirken Sibirya'daki Hakasya Özerk Cumhuriyeti'nde kurulan pandemi hastanesine de 2 bin doz aşı gönderildiği duyuruldu.

RUS KUZEY FİLOSUNA DA AŞI GÖNDERİLDİ

Rusya'nın en önemli askeri görev alanları arasında bulunan Barents Denizi çevresindeki Rus Kuzey Filosu içinde Sputnik V aşısı gönderildi. Moskova'dan uçakla gönderilen aşılar Kuzey Filosu'nun merkezi olan Murmansk Bölgesi'ndeki Severomorsk şehri havaalanında Rus askeri yetkililerine teslim edildi. Rusya Savunma Bakanlığı gönderilen aşıların Kuzey Filosu'nda görevli savaş gemileri ve denizaltı mürettebatlarına uygulanacağını duyurdu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haber... Rus askerine korona virüs aşısı uygulaması başladı
Son dakika haber... Rus askerine korona virüs aşısı uygulaması başladı
Son dakika haber... Rus askerine korona virüs aşısı uygulaması başladı
Son dakika haber... Rus askerine korona virüs aşısı uygulaması başladı
Son dakika haber... Rus askerine korona virüs aşısı uygulaması başladı

Koronavirüs, Sahra, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rus askerine korona virüs aşısı uygulaması başladı - Son Dakika


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