Ukraynalı askerlerin Ruslara esir düştüğü görüntüler yürek yaktı - Son Dakika
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Ukraynalı askerlerin Ruslara esir düştüğü görüntüler yürek yaktı

29.07.2022 10:03

Bir arabanın bagajına saklanan iki Ukrayna askeri Ruslar tarafından yakalandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler görenleri derinden etkiledi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda geri çekilmeyi başaramayan Ukrayna askerlerinin, sivil bir aracın içine saklandıkları görülüyor. Söz konusu videoda daha sonra arabaya yaklaşan Rus askerleri, bagajı açıp içindeki iki Ukrayna askerini esir alıyor.

AYAKLARIYLA EZDİLER

Öte yandan paylaşılan videoda Rus askerlerinin iki Ukrayna askerini esir aldıktan sonra askerleri yere yatırıyor. Ardından ayakları ile vücutlarına bastırıp silahın namlusunu askerlere doğru yönelttiği de görülüyor.

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