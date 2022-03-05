Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti - Son Dakika
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Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti

05.03.2022 19:22

Rus askerleri, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'nde kendilerini protesto eden sivil halka ateş açtı.

Rus askerleri, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'nde kendilerini protesto eden sivil halka ateş açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 10'ncu gününde de birçok kentte sivil tahliyelere rağmen çatışmalar devam ediyor. Bazı kentlerde Ukraynalı siviller tarafından Rus askerlerinin kentlerini terk etmesi için protestolar yapılırken, Donbass'a bağlı Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde de halk sokaklara döküldü. Kente giren Rus birliklerini istemeyen Ukraynalı siviller Rus askerlerinin önünde durarak saldırıyı protesto etti. Protestolar sırasında silahlarını sivil halka doğrultan Rus askerleri gelişigüzel ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti
Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti
Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti

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Ukrayna'da halk, kentlerine giren Rus askerlerini protesto ediyor Ukrayna'da halk, kentlerine giren Rus askerlerini protesto ediyor Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil

Protesto, Luhansk, Ukrayna, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus askerleri kendilerini protesto eden sivil halka ateş etti - Son Dakika


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