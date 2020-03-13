Rus askerleri korona virüsüne karşı maske kullanmaya başladı - Son Dakika
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Rus askerleri korona virüsüne karşı maske kullanmaya başladı

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin korona virüsüne karşı maske kullanmaya başladığını belirterek maskeli askerlerden fotoğraflar yayınladı.

Rus askerleri korona virüsüne karşı maske kullanmaya başladı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin korona virüsüne karşı maske kullanmaya başladığını belirterek maskeli askerlerden fotoğraflar yayınladı.

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Rusya'da şu ana kadar 36 kişide görülen korona virüsüne karşı Rus ordusu teyakkuza geçti. Rusya Savunma Bakanlığı ülkede virüsün yayılması sebebiyle önleyici tedbirler alınmaya başlandığını duyurdu. Rus askerlerinden fotoğrafların servis edildiği açıklamada askeri kışlalarda ve diğer görev yerlerinde bulunan Rus askerlerinin tümünün maske taktığı kışla içlerine giren araçların ilaçlandığı, bazı askerlerin nükleer felaketlerde giyilen kıyafetleri giydiği ve nöbetlerde de maskeli askerlerin nöbet tuttuğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında virüsün yayılmasına karşı askerlerin bilinçlendirildiğini ve tatbikatların başlandığını da belirterek bu çalışmaların yaygınlaştıracağını duyurdu.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
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