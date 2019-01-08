Rus Askerleri Münbiç Devriyesine Başladı

Suriye'de bulunan Rus polis gücü sözcüsü Yusuf Mamatov, Münbiç'in yakınlarında devriyeye başladıklarını duyurdu.

Suriye'de bulunan Rus polis gücü sözcüsü Yusuf Mamatov, Münbiç'in yakınlarında devriyeye başladıklarını duyurdu.



Rus polis gücü sözcüsü Yusuf Mamatov basına yaptığı açıklamada, Rus askeri kuvvetlerinin Suriye'nin Münbiç kenti civarında devriyeye başladığını duyurdu. Devriyenin bölgenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu ifade eden Mamatov, "Bugün Münbiç şehri yakınlarındaki güvenli bölgede ve şehrin etrafında devriye gezmeye başladık" ifadelerini kullandı. Mamatov, devriyenin güzergahının düzenli olarak değişeceğini de kaydetti. - MÜNBİÇ

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