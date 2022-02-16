Rus askerleri tatbikat gerçekleştirdiği Kırım'dan ayrılıyor - Son Dakika

- Rus askerleri tatbikat gerçekleştirdiği Kırım'dan ayrılıyor

MOSKOVA - Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da tatbikat gerçekleştirdikten sonra ana üslerine doğru hareket eden Rus askerleri, Kırım Köprüsünden geçti.

Rus askerleri Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği tatbikatların ardından ana üslerine dönüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesinden ilk askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi lojistik destek biriminin araç konvoyu Tavrida karayolu hattı üzerinden Kırım Köprüsü boyunca ana üslerine dönmek için ilerleyişini sürdürdü. Konvoya, koruma araçları ve hat boyunca askeri trafik polisi ekipleri eşlik ediyor" denildi. Paylaşılan görüntülerde, askerlerin ve askeri ekipmanın Kırım Köprüsü'nden geçtiği anlar yer aldı.

Rusya, Ukrayna ve Batılı ülkelerle yaşanan gerilim sırasında Kırım'da ve Karadeniz'de askeri tatbikatlarını yoğunlaştırmıştı.