Rus askerleri tatbikatta uçak ve tank kamuflajları kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus askerleri tatbikatta uçak ve tank kamuflajları kullandı - Son Dakika

Rus askerleri tatbikatta uçak ve tank kamuflajları kullandı

6 saat önce

Rus askerleri tarafından yapılan askeri tatbikatta bugüne kadar görülmemiş bir yöntem ile savaş uçakları ve tankların kamuflajları kullanıldı.

Rus askerleri tatbikatta uçak ve tank kamuflajları kullandı, System.String[]

Rus askerleri tarafından yapılan askeri tatbikatta bugüne kadar görülmemiş bir yöntem ile savaş uçakları ve tankların kamuflajları kullanıldı.


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus askerlerinin tatbikatından ilginç detaylara yer verildi. Tatbikata dair fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada Rus askerlerinin düşmanın hedefini şaşırtmak maksadıyla Rus ordusunun elindeki SU-57, MİG - 35 gibi savaş uçaklarının kamuflajlarını ve yine ordu envanterindeki savaş tanklarındaki tankların kamuflajlarını kullandı. Savaş uçak ve tanklarına benzer şişirilebilen kamuflajların gerçeğine benzer ebatlarda olduğu anlatılırken bu yöntem ile düşmanın sahte savaş uçaklarına ve tanklarına dikkat verdiği için boş operasyonlar gerçekleştirildiğine ve Rus askerinin ise bu yöntem sayesinde düşmanı şaşırtarak farklı taktikler ile düşmanı etkisiz hale getirilebildiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada tatbikat amaçları anlatılırken tatbikatın nerede gerçekleştiği ve kaç askerin bu tatbikatta yer aldığı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. - MOSKOVA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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