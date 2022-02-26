Rus Askerleri Ukrayna'da Hasta Taşıyan Bir Ambulansı Vurdu - Son Dakika
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Rus Askerleri Ukrayna'da Hasta Taşıyan Bir Ambulansı Vurdu

26.02.2022 21:30

- Rus askerleri Ukrayna'da hasta taşıyan bir ambulansı vurdu Ukrayna'da hasta taşıyan ambulans Rus askerleri tarafından bombalı saldırıya uğradı.

- Rus askerleri Ukrayna'da hasta taşıyan bir ambulansı vurdu

KİEV - Ukrayna'da hasta taşıyan ambulans Rus askerleri tarafından bombalı saldırıya uğradı.

Ukrayna'da arka arkaya giden iki ambulanstan biri Rus ordusu tarafından bombalı saldırıya uğradı. Hasta taşıyan ambulans saldırı nedeniyle alev alırken, sağlık personeli yaralı kişiyi açık alanda tedavi etmeye çalıştı. Görüntüleri çeken sağlık personeli, "Yaralıları taşırken ambulansı vurdular" ifadelerini kullandı.

Rus Askerleri Ukrayna'da Hasta Taşıyan Bir Ambulansı Vurdu

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Ambulans, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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