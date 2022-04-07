Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor - Son Dakika
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Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

07.04.2022 00:45

- Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden arındırılan bölgelerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini toplamaya başladı.

- Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

KİEV - Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden arındırılan bölgelerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini toplamaya başladı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 24 Şubat'tan bu yana sürdürüyor. Rus askerlerinden temizlenen bölgelerde ise saldırılarda hayatını kaybedenlerin sokaklardaki cansız bedenleri, mayınlanma riski göz önünde bulundurularak dikkatle toplanıyor. Ukrayna Kara Kuvvetlerine bağlı Batı Operasyonel Komutanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus askerlerinden temizlenen bir yerleşim yerindeki uzmanlar tarafından cansız bedenlerin toplandığı görüldü. Günlerdir sokaklarda bulunan cansız bedenler, torbalara konularak morglara götürüldü. Bölgede birçok evin de Rusya'nın saldırıları sonucu büyük hasar aldığı dikkat çekti.

Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor
Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor
Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus askerlerinden temizlenen bölgelerdeki cansız bedenler toplanıyor - Son Dakika


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