Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım - Son Dakika
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Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım

02.04.2022 13:16
Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Borodyanka'da Rus ordusunun bıraktığı büyük yıkım görüntülendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Borodyanka'da Rus ordusunun bıraktığı büyük yıkım görüntülendi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 38. günde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 50 kilometre mesafede yer alan ve Rus ordusunun temizlenen Borodyanka'nın son hali görüntülendi. Çok katlı binaların ve diğer yapılan yıkıldığı, yerleşim yerinin harabeye döndüğü görüldü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kiev bölgesine bağlı Borodyanka Ukrayna kontrolüne geçti" ifadeleri kullanıldı. - BORODYANKA

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Ukrayna ordusu Çernihiv'de bir köydeki Rus askerlerini püskürttü Ukrayna ordusu Çernihiv'de bir köydeki Rus askerlerini püskürttü Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki bir kent daha Rus ordusundan temizlendi Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki bir kent daha Rus ordusundan temizlendi

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım - Son Dakika


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