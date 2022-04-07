Rus askerlerinin Buça'daki vahşeti telsiz mesajlarında konuştukları iddia edildi - Son Dakika
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Rus askerlerinin Buça'daki vahşeti telsiz mesajlarında konuştukları iddia edildi

07.04.2022 11:04
Rus askerlerinin Buça'daki vahşeti telsiz mesajlarında konuştukları iddia edildi

Alman Der Spiegel dergisi, Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik vahşeti telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştuklarını yazdı.

Alman Der Spiegel dergisi, Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik vahşeti telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştuklarını yazdı.

Dergi, Alman Dış İstihbarat Servisi'ne (BND) dayandırdığı haberinde, BND'nin Rus askerlerinin telsiz trafiğini kaydettiğini ve bir askerin diğerine kendisinin Buça'da bisikletli birini vurduğunu söylediği ileri sürüldü.

Başka bir telsiz kaydında ??ise bir kişinin, "Önce askerleri sorgulayın sonra vurun" dediği belirtildiği savunuldu.

BND kayıtlarının, Buça'daki vahşetin ne tesadüfi ne de kontrolden çıkan askerlerin bireysel eylemleri olmadığını gösterdiği vurgulandı.

Telsiz kayıtlarında, askerlerin vahşet ve günlük yaşamları hakkında konuştukları aktarıldı.

Haberde, Rus askerlerin konuşmalarının Buça'da çekilen fotoğrafla örtüştüğüne dikkat çekildi.

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Der Spiegel, Ukrayna, Alman, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus askerlerinin Buça'daki vahşeti telsiz mesajlarında konuştukları iddia edildi - Son Dakika


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