Son dakika haberi! Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokaklarında sessizlik - Son Dakika
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Son dakika haberi! Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokaklarında sessizlik

02.03.2022 14:23

Son dakika gündem haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece boyu Rus ordusunun hava saldırılarıyla patlama seslerinin duyulduğu cadde ve sokaklarda sabah saatlerinden bu yana sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece boyu Rus ordusunun hava saldırılarıyla patlama seslerinin duyulduğu cadde ve sokaklarda sabah saatlerinden bu yana sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde de sürerken, Rus askeri birliklerinin girmeye çalıştığı başkent Kiev teyakkuza geçti. Gece saatlerinde hava saldırılarıyla hareketlenen Kiev sokakları, sabah saatlerinden bu yana sessizliğe gömüldü. Binlerce kişinin terk ettiği kentte geride kalanlar Rus kuşatmasına karşı hazırlıklarını devam ettirirken, ATM'lerin önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

(İHA)

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Patlama, Ukrayna, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Rus askerlerinin girmeye çalıştığı Kiev sokaklarında sessizlik - Son Dakika


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