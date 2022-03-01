Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor - Son Dakika
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Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor

01.03.2022 17:45

- Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor Rus ordusuna bağlı askerlerin, Ukrayna'daki marketlerdeki yağmaları devam ediyor.

- Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor

KİEV - Rus ordusuna bağlı askerlerin, Ukrayna'daki marketlerdeki yağmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi sürerken, bazı noktalarda kontrolü sağlayan Rus ordusunun başkent Kiev başta olmak üzere kritik kentlere saldırıları devam ediyor. Rus askerlerinin kontrolü sağladığı kentlerde yaptığı yağmalara ise bir yenisi daha eklendi. Harkov kentinde bir grup Rus askerinin bir markete girerek, kasadaki paraları ve gıda ürünleri çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus askerlerinin Ukrayna'daki yağmaları devam ediyor - Son Dakika
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