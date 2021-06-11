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Rus Atomflot ile Türk Kuzey Star Tersanesi arasında büyük anlaşma - Son Dakika

Rus Atomflot ile Türk Kuzey Star Tersanesi arasında büyük anlaşma

11.06.2021 11:38
Rus Atomflot ile Türk Kuzey Star Tersanesi arasında büyük anlaşma, System.String[]

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom bünyesinde faaliyet gösteren FSUE Atomflot ve Türkiye Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 22220 Projesi kapsamındaki evrensel nükleer buzkıranlar için yüzer liman inşa edilmesini öngören anlaşmayı imzaladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom bünyesinde faaliyet gösteren FSUE Atomflot ve Türkiye Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 22220 Projesi kapsamındaki evrensel nükleer buzkıranlar için yüzer liman inşa edilmesini öngören anlaşmayı imzaladı.

Satın alma prosedürü, Rusya Federasyonu'nun 223-FZ sayılı "Belirli Türdeki Tüzel Kişiliklerin Mal, İş, Hizmetlerin Satın Alınması Hakkında" Federal Kanun çerçevesinde ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom birleşik sanayi satın alma standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi. Sözleşme değeri 4 milyar 981 milyon rubleyi; yani yaklaşık 69 milyar doları bulan anlaşmanın satın alma sonuçlarını özetleme protokolü 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kaşka, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın imzalanması, 22220 Projesindeki evrensel nükleer buzkıranların bakımı için kıyı altyapısı hazırlama programının uygulanmasında önemli bir adım. Türk tersanesi gerekli yeterliliklere ve gemi inşa pazarında iyi bir itibara sahip. Anlaşma şartlarına göre, Murmansk Limanına teslimatı da dahil yüzer iskelenin inşaatı 29 ay sürecek" dedi.

Kuzey Star Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İmral da yaptığı değerlendirmede, "Rusya Federasyonu'nun en önemli devlet şirketlerinden biri olan Atomflot FSUE ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok memnunuz. Böyle prestijli bir proje için ihale kazanmak bir Türk tersanesi için büyük bir onurdur. Bu projeye katılmak Kuzey Star için yeni başlangıçlar ve fırsatlar oluşturacaktır. Proje, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine de yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

30 bin ton yük kaldırma kapasitesine sahip olacak olan yüzer liman, 220 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğinde olacak. Kızak güvertesi boyunca en az 200 metre uzunluğa ve 6 metre duba yüksekliğine sahip olacak yüzer limanda; dizel yakıt ve içme suyu stokları, atık su ve evsel su toplama kapasitesine göre aynı anda 30 kişi, 7 gün boyunca karaya ayak basmadan görev yapabilecek. - MERSİN

Rus Atomflot ile Türk Kuzey Star Tersanesi arasında büyük anlaşma
Rus Atomflot ile Türk Kuzey Star Tersanesi arasında büyük anlaşma
Rus Atomflot ile Türk Kuzey Star Tersanesi arasında büyük anlaşma
Rus Atomflot ile Türk Kuzey Star Tersanesi arasında büyük anlaşma

Türkiye, Rusya, Türk, Star, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rus Atomflot ile Türk Kuzey Star Tersanesi arasında büyük anlaşma - Son Dakika Ekonomi


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