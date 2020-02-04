Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı - Son Dakika

Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı

56 dakika önce

Rusya'da bir baba, çocuğunu internet ilanıyla 470 TL'ye satılığa çıkarınca gözaltına alındı.

Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı, System.String[]

Rusya'da bir baba, çocuğunu internet ilanıyla 470 TL'ye satılığa çıkarınca gözaltına alındı.

Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde Viaçeslav isimli şahıs, internete çocuğunun satılık olduğu ilanını koydu. Baba, ilanda fotoğraflarını da paylaştığı 5 yaşındaki kızının adını Rus yapımı 'Maşa ve Koca Ayı' isimli çizgi filmdeki 'Maşa' karakterinden esinlenerek yazdı. Baba kızına 5 bin ruble, yani 470 Türk lirası değer biçti. Kızını satın almak isteyenler ile şehrin merkezinde buluşabileceğini ve kızını parayı alıp teslim edebileceğini söyleyen babanın ilanı Rus siber polislerine takıldı. İlanı fark eden siber polisler yasal işlem başlattı. Ardından savcılık talimatıyla kızını satılığa çıkaran baba gözaltına alındı.

Bölge savcılığı babanın 'insan ticareti' suçundan yargılanacağını belirtirken, ilanı onaylayarak internet sitesinde yayınlanmasına sebep olan editörün de sorguya alındığı ifade edildi.

(İHA)

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da bir baba kızını internet sitesinde 470 TL'ye satılığa çıkardı
Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:57:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]