Rus babanın oğluna nadir görülen kartala sopayla vurdurması kamerada - Son Dakika

Rusya'ya bağlı özerk Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir adam oğlunu, çiftliğindeki kapana kısılan ve Gustav Jung'un 'Kırmızı Kitap' adlı kitabında da yer alan nadir bir cins kartalı dövmeye zorladı. O anların kameraya yansıması ve sosyal medyada paylaşılması sonrası hayvan severlerden gelen tepkiler üzerine güvenlik güçleri devreye girdi.

Olay, Rusya'ya bağlı özerk Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kurakhsky bölgesindeki Ikra kasabasında bir adam oğlunu, Gustav Jung'un 'Kırmızı Kitap' (The Red Book) adlı kitabında da yer alan nadir cins bir dağ kartalını dövmeye zorladı. O anların kameraya yansıması ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası hayvan severlerden gelen tepkiler üzerine güvenlik güçleri devreye girdi. Polis görüntülerde yer alan 49 yaşındaki adamı tespit ederek sorgulamak için karakola çağırdı.

KASABA SAKİNLERİ DE ADAMA TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde, bir çocuğun yerdeki kartalın kafasına sopayla vurduğu görülüyor. Yerdeki kartalın ise kaçmaya çalıştığı, ancak metal bir kapanla tutulduğu için başarılı olamadığı görülüyor. Ayrıca görüntülerin paylaşılmasından sonra kasaba sakinlerinin de adama tepki gösterdiği belirtildi.

"KARTALI ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIYORDUM"

Polise ifade veren adam, görüntülerin 1 ay önce, kartalların çiftliği üzerine uçup tavuklarına saldırmaya başladığında kayda alındığını açıkladı. Adam, kartalı öldürmeyi planlamadığını sadece oğluna kartalı etkisiz hale getirmesini söylediğini aktardı ve kartalda ölümcül bir yaraya neden olmamak için sopayı özellikle oğluna verdiğini belirtti.

TAVUKLARININ KAYBOLMASI ÜZERİNE KAPAN KURMUŞ

Ayrıca adam polise verdiği ifadesinde, çiftlikte yaklaşık 20-30 tavuğun kaybolası üzerine kapan kurduklarını ve birkaç gün sonra da kartalın kapana kısıldığını gördüklerini aktardı.

İçişleri Bakanlığı son olarak olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

'KIRMIZI KİTAP' NEDİR?

Derinlik psikolojisinin Sigmund Freud ve Alfred Adler ile birlikte üç büyük kurucusundan biri olan İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung'un, 1915-1930 yılları arasında kaleme aldığı 'Kırmızı Kitap', Jung'un yanından ayırmadığı ve kendi için hayatı boyunca aldığı notların bir derlemesidir. Kitap da bazen renkli çizimlere bazen de Jung'un rüyalarında gördüklerinin notlarına yer veriliyor. Ayrıca, kitapta Jung'un bir meslektaşıyla olan konuşmalarına da yer veriliyor. Yıllarca yayınlanmayan kitap, Jung Vakfı'na geçtikten sonra yayınlandı. Kitabın, Jung'un notlarını aldığı defterinin yüzeyi kırmızı olduğu için adını buradan aldığı ifade ediliyor.