Rus Bakan Covid-19'u yendi - Son Dakika

Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinin ardından iyileştiğini ve işinin başına döndüğünü açıkladı.

Rusya Kültür Bakanlığı basın servisi, 6 Mayıs'ta 39 yaşındaki Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Lyubimova bugün yaptığı açıklamada korona virüs tedavisinin bittiğini ve çalışmaya başladığını duyurdu.

Rusya'da İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov, Başbakan Mihail Mishustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da korona virüse yakalandı. Rusya'da şimdiye kadar korona virüsten 2 bin 305 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 252 bin 245.

(İHA)