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Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş - Son Dakika

Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş

02.11.2021 13:42

Kayseri'de koronaya yakalanan 83 yaşındaki annelerini ziyaret edemeyen aile üyeleri, Rus uyruklu bir bakıcı ile anlaştı. Telefonla görüntülü konuştuklarında Rus bakıcıdan "Anneniz çok iyi. Yemeklerini yiyor" yanıtını alan çocuklar karantina bittikten sonra ziyaret ettikleri annelerinin halini görünce şoke oldular. Rus uyruklu Maya Karimova'nın, yaşlı kadının ağzını yastıkla kapatıp dövdüğü, tuvaletini yapmaması için aç bıraktığı eve yerleştirilen gizli kamerayla ortaya çıktı.

Kayseri'de salgın nedeniyle yatağa bağlı annelerini ziyaret edemeyen çocukları, anneleri için yurt dışındaki tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Rus uyruklu bir bakıcı ile anlaştı. Geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası hastane enfeksiyonu kaparak yatalak olan Gümüş Bozkurt'un (83) kâbusu ise bakıcının eve gelmesi ile başladı.

EVE YAPTIKLARI ZİYARETTE BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Bakıcı Maya Karimova, çocukları telefonla görüntülü aradığında "Anneniz çok iyi. Yemeklerini yiyor" yanıtları verdi. Karantinalarının bitmesinin ardından aile eve yapılan ziyarette şok yaşadı.

Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş

KORKUNÇ GERÇEK KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Annelerinin 15 kilo birden zayıfladığını, hiç konuşamadığını gören torun Kübra Kolkıran eve kamera yerleştirince, korkunç gerçek ortaya çıktı.

Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş

"TEYZEM ALTINI DEĞİŞTİRİNCE MORLUKLARI FARK ETTİ"

Yaşadıklarını Sabah gazetesine anlatan Kübra Kolkıran, "Kamerada anneannemle hiç ilgilenmediğini, sürekli sevgilisi ile konuştuğunu gördük. Teyzem anneannemin altını değiştirince morlukları fark etti.

"VURURKEN SES ÇIKMASIN DİYE YASTIK DAYAMIŞ"

Anneannem bakıcının ayrıldığını anlayınca tekrar yemeye içmeye ve konuşmaya başladı ve bize bakıcı kadının korkusundan konuşamadığını belirterek başından geçenleri anlattı. Vururken ses çıkmasın diye yastık dayadığını, ağzını kapattığını, yatağa çarparak dövdüğünü, yumruk attığını, tuvaletini yapmasın diye aç bıraktığını, ilaçlarını vermediğini, kendisiyle uğraşmamak için uyku ve sinir hapı verdiği, sabaha karşı saat 4'te banyo yaptırdığını söyledi.

Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş

"KENDİ HASTALARI DA KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ"

Bacakları morarmıştı. Susuz kaldığı için idrarından kan geldi. Şikâyetçi olduk. Anneanneme virüs bulaştırmayalım, zarar vermeyelim derken istemeden daha büyük zarar vermişiz. Kimse annesini yalnız bırakmasın. Maya Karimova'yı tavsiye eden tanıdıklarımız böyle bir sorun yaşamadıklarını ancak kendi hastalarının da aniden kalp krizinden öldüğünü söylediler" dedi.

Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş

Hastane, Bozkurt, Kayseri, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş - Son Dakika
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