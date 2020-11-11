Rus barış güçlerinden Karabağ'da ikinci sevkiyat - Son Dakika

Rus barış güçlerinden Karabağ'da ikinci sevkiyat

11.11.2020 08:32
Rus barış güçlerinden Karabağ'da ikinci sevkiyat, System.String[]

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin gece boyu Karabağ'a sevkıyatı sürdü.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin gece boyu Karabağ'a sevkıyatı sürdü.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'a sevkiyatı gece boyu devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerine ait 12 Il-76 tipi uçağının gece Ermenistan'a indiği, oradan da 250 kilometre uzaklıktaki Karabağ'a konuşlandığı kaydedildi.

1960 RUS ASKERİ GÖREV YAPACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini ifade ederek,"Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak" diye konuşmuştu.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus barış güçlerinden Karabağ'da ikinci sevkiyat - Son Dakika


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