Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgede bulunan silahlı Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika
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Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgede bulunan silahlı Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

10.03.2022 08:55
Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgede bulunan silahlı Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere 28 kez ateş açtı.

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere 28 kez ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından, gece saatlerinden bu yana Ağdam ilinin Çuhurmehle, Gurdlar, Hıdırlı, Garadağlı ve Gasımlı yerleşkeleri civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerinin aralıklarla ateş altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

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Azerbaycan, Ermeni, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgede bulunan silahlı Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgede bulunan silahlı Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika
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