Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi - Son Dakika

Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi

04.01.2021 20:24

Dağlık Karabağ'da barışı sağlamak için bulunan Rus askeri haddini aştı. Amaçları ateşkesi gözlemlemek olan Rus askeri, Ermenistan'a açıkça destek mesajı gönderdi.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Rusya'nın öncülüğünde imzalanan anlaşmada işgal altındaki Laçin, Kelbecer ve Ağdam bölgeleri Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.

Rusya ise ateşkesi gözlemlemek ve barışı sağlamak için Dağlık Karabağ'a Barış Gücü askerlerini gönderdi. Ancak bir Rus asker, bölgedeki görev tanımını aşan ve tansiyonu yükseltecek büyük bir skandala imza attı.

RUS ASKERİNDEN SKANDAL PROVOKASYON

Bir Rus Barış Gücü askeri, yılbaşı masasında Ermenilere utanmadan destek verdi. Ermenilerin yanında olduklarını belirten Rus askeri, Karabağ'a Ermeniler için geldiklerini söyledi.

"SİZE MİSAFİRLİĞE GELDİK"

Sözlerine "Değerli Ermeniler" diye başlayan Rus askeri, "Yeni yılınızı kutluyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Her şey yerine oturacak. Umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü biz sizinleyiz. Size misafirliğe geldik. Doğrudur burası boş. Ama geri dönün. Sizi kimse incitemez. Biz sizinleyiz. Sizi kimse yolunuzdan döndürmesin. Biz sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Karabağ, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi - Son Dakika Dünya


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