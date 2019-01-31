Rus Basını: "2 Uçak Dolusu Altın Dubai'de Nakde Çevrilip Venezuela'ya Geri Gönderildi"

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Venezuela Polisi, Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'nun Evini Kuşattı

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var