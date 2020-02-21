Rus basını, İdlib görüşmelerinden sonra Türkiye ile ilgili iddialar ortaya attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus basını, İdlib görüşmelerinden sonra Türkiye ile ilgili iddialar ortaya attı - Son Dakika

Rus basını, İdlib görüşmelerinden sonra Türkiye ile ilgili iddialar ortaya attı

6 saat önce

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda Moskova'da yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Rus basını, Türkiye ile ilgili çeşitli iddiaları sıralamaya başladı.

Rus basını, İdlib görüşmelerinden sonra Türkiye ile ilgili iddialar ortaya attı, System.String[]

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda Moskova'da yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Rus basını, Türkiye ile ilgili çeşitli iddiaları sıralamaya başladı.

Rus basını, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki meseleyle bağlı olarak Türkiye'nin Rus askeri uçaklarına hava sahasını kapattığını öne sürdü.

Nezavisimaya Gazeta, " Ankara, Rusya için Boğaz'ı kapatacak" başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib meselesinin çözümüne ilişkin Rusya'nın planlarını desteklemekten vazgeçtiğini belirtti. Türkiye'nin Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattığı iddia edilen haberde, alınan bu kararın Rus Hava Kuvvetlerinin Suriye'deki Hmeymim hava üssüne uçan askeri uçakları kapsadığı öne sürüldü.

Haberde, "Ankara, Tu-154 askeri nakliye uçağı ile ve 2 Su-24M bombardıman uçağının toprakları üzerinden geçişine izin vermedi. Ayrıca, Rusya Ulusal Muhafızlarının (Rosgvardiya) uçağına da izin verilmedi. Uçak, rotasını değiştirerek, Hazar Denizi, İran ve Irak üzerinden uçmak zorunda kaldı." denildi.

Ankara'nın, öne sürülen bu kararı, Moskova'da İdlib meselesinin çözümü konusunda yapılan ve başarısız sonuçlanan görüşmelerin ardından aldığı savunuldu.

Ayrıca haberde, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden Suriye'ye düzenli olarak askeri malzeme taşıyan Rus gemilerine de İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını kapatabileceği iddiasında bulunuldu.

Türkiye, Moskova, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor
TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:39:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus basını, İdlib görüşmelerinden sonra Türkiye ile ilgili iddialar ortaya attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]