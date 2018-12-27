Son Dakika Haberleri: Rus Basını: "İsrail Suriye'de Savaşa Hazırlanıyor"

Rus Basını: "İsrail Suriye'de Savaşa Hazırlanıyor"

1 saat önce

ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararının ardından Rus basını konuyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

Rus Basını:
ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararının ardından Rus basını konuyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Rusya'nın ünlü gazetelerinden biri, Türkiye'nin bölgede tehdit unsuru olduğunu iddia ederken İsrail'in ise Suriye'de savaşa hazırlandığını iddia etti.

Rus basını, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından bölgede yaşanan olaylarla ilgili çeşitli iddialar içeren bir habere yer verdi. Ülkenin ünlü Nezavisimaya gazetesi, İsrail'in Suriye'de kapsamlı bir savaş hazırlığı yaptığı iddiasında bulundu. ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından İsrail'in bölgede İran'a karşı tek başına savaşmak zorunda kaldığı ifade edilen haberde, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'nın açıklamalarına yer verildi. Söz konusu haberde, Lieberman'ın "ABD'nin Suriye'den çekilmesi, ister Lübnan'da ister Suriye'de olsun, kuzeyde büyük çaplı bir çatışma olasılığını büyük ölçüde artırıyor" sözleri ile ABD'nin bölgeden ayrılmasının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile müttefikleri İran ve Lübnan Hizbullah'ının morallerini yükselteceğini ifade ettiği açıklamaları yer aldı.

Rus askeri uzmanı: "Türkiye'nin başlatacağı operasyon bölgedeki yönetimler için bir tehdit unsuru oluşturuyor"

Rus gazetesi tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri uzmanı Yuri Liamin'in Türkiye'ye yönelik yorumları da dikkat çekti. Liamin, Türkiye'nin başlatacağı operasyonun bir tehdit unsuru olduğunu öne sürdü. Operasyonun, Kuzey Suriye'nin önemli bir kısmında Türk kontrolüne yol açabileceğini iddia eden Liamin, "Bu tür bir gelişmenin Suriye makamlarını ve İranlı müttefiklerini memnun etmesi olası değildir" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:51 Kaynak: İHA

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Politika
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