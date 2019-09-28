Son Dakika Haberleri: Rus basını: Rusya Su-35 savaş uçağı satışı için Türkiye ile görüşüyor
Son Dakika Dünya Haber

Rus basını: Rusya Su-35 savaş uçağı satışı için Türkiye ile görüşüyor

1 saat önce

Rus basını Rusya'nın Türkiye ile Rus yapımı Su-35 savaş uçağı satışı için görüşmeler yürüttüğünü ancak henüz bir anlaşma yapılmadığını duyurdu.

Rus basını: Rusya Su-35 savaş uçağı satışı için Türkiye ile görüşüyor, System.String[]

Rus basını Rusya'nın Türkiye ile Rus yapımı Su-35 savaş uçağı satışı için görüşmeler yürüttüğünü ancak henüz bir anlaşma yapılmadığını duyurdu.Türkiye ve ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle anlaşmazlık yaşarken, Türkiye'nin S-400'lerin ardından Su-35 savaş uçağı almak için Rusya ile görüştüğü iddia edildi.


Rusya'nın RIA haber ajansında yer alan haberde üst düzey bir Rus yetkili, Rusya'nın Türkiye'ye Rus yapımı Sukhoi Su-35 savaş uçağının muhtemel satışı için görüşmeler yürütüldüğünü ancak somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.


ABD S-400'lerin NATO'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğine tehdit oluşturduğunu savunuyor.


ABD, Türkiye'nin Temmuz ayında Rusya'dan S-400'leri satın almasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. 100'den fazla uçak almak isteyen Türkiye'nin F-35 projesi için şu ana kadar 1,4 milyar doları harcama yaptığı açıklanmıştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin alternatif olarak Rusya'ya yönelebileceğinin sinyalini geçen ay vermişti. Erdoğan, "Özellikle F-35'ler konusunda Amerika şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Su-35 mi, F35 mi veya Su-57 mi vesaire gibi" şeklinde konuşmuştu.


Reuters/ SSB, HT


(c)

Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Görüşmeler 2 hafta içinde tamamlanacak
"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı: Deprem bölgesindeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz Mansur Yavaş'tan 'salgın hastalık' iddialarına yalanlama Fransa-Türkiye maçının misafir tribün biletleri tükendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 02:42:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus basını: Rusya Su-35 savaş uçağı satışı için Türkiye ile görüşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]