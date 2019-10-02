Son Dakika Haberleri: Rus basını: rusya, suriye'de s-500'ü test etti
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Rus basını: rusya, suriye'de s-500'ü test etti

57 dakika önce

Rus gazetesi İzvestiya, Rusya'nın S-500 hava savunma füze sistemini Suriye'de test ettiğini iddia etti.

Rus basını: rusya, suriye'de s-500'ü test etti, System.String[]
Rus gazetesi İzvestiya, Rusya'nın S-500 hava savunma füze sistemini Suriye'de test ettiğini iddia etti.

Gazete, Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, S-500 hava savunma sisteminin en önemli parçalarının Suriye'de test edildiğini duyurdu. Habere göre, S-500'ün testi sırasında, teçhizatın çalışmasındaki bazı problemler tespit edilerek çözüldü. Gazete, yapılan testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Testin Suriye'nin hangi bölgesinde, ne zaman yapıldığına dair bilgi verilmedi.


Suriye, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:24 Kaynak: DHA
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