Rus basını: rusya, suriye'de s-500'ü test etti
57 dakika önce
Rus gazetesi İzvestiya, Rusya'nın S-500 hava savunma füze sistemini Suriye'de test ettiğini iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:24 Kaynak: DHA
Rus gazetesi İzvestiya, Rusya
'nın S-500 hava savunma füze sistemini Suriye
'de test ettiğini iddia etti.
Gazete, Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, S-500 hava savunma sisteminin en önemli parçalarının Suriye'de test edildiğini duyurdu. Habere göre, S-500'ün testi sırasında, teçhizatın çalışmasındaki bazı problemler tespit edilerek çözüldü. Gazete, yapılan testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Testin Suriye'nin hangi bölgesinde, ne zaman yapıldığına dair bilgi verilmedi.
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