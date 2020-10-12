Rus basını: Türkler zafere daha yakındı - Son Dakika

Rus basını: Türkler zafere daha yakındı

12.10.2020 10:20
Rus basını: Türkler zafere daha yakındı, System.String[]

Championat.com: Türkler golü hak ettiMoskovski Komsomolets: Cengiz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Yuriy Jirkov'un kanadını karıştırmayı başardıSonat KEREM - MOSKOVA / - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan ve 1-1 biten Rusya - Türkiye mücadelesi Rus medyasında geniş yankı buldu.

Championat.com: Türkler golü hak etti

Moskovski Komsomolets: Cengiz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Yuriy Jirkov'un kanadını karıştırmayı başardı

Sonat KEREM - MOSKOVA/ -

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan ve 1-1 biten Rusya - Türkiye mücadelesi Rus medyasında geniş yankı buldu.

"Türkler ikinci yarıyı bekledi" başlığını kullanan Kommersant gazetesi, Rusya'nın Uluslar Ligi'nde ilk defa puan kaybettiğine dikkati çekti.İkinci yarıda Türk millilerin aniden farklı bir oyun ortaya koymaya başladıkları belirtilen haberde, "Bunun nedeni sadece çevik orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'in oyuna dahil olması değildi. Daha derin bir şeyler oldu. Rusya Milli Takımı, Türkiye'nin maçın başındaki haline büründü" diye yazdı."TÜRKLER GOLÜ HAK ETTİ"Rusya Milli Takımı'nın ikinci yarıda kötü bir oyun sergilediğine vurgu yapan Championat.com sitesi, "Milli takımımız Uluslar Ligi'nde neredeyse evinde kaybediyordu. Türk Milli Takımı bir ana kadar hiç topa vuramadı. Tüm oyunlarının bağlı olduğu Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu topla çok ağır kaldılar. Devre arasından sonra Güneş, Jirkov ve Kuzyaev'in kanatları üzerindeki baskıyı artırmaya karar vererek Cengiz Ünder'i oyuna soktu. Türk millilerin ikinci yarıda attıkları golü hak ettiklerini itiraf etmek gerekiyor. Zafere yakın olan taraf da Türklerdi" değerlendirmesini yaptı.Rusya'nın ilk yarının sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu yazan Moskovski Komsomolets gazetesi ise, "Devre arası her şeyi tersine çevirdi, hem de tek bir değişiklikle. Şenol Güneş, Efecan Karaca'nın yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. Cengiz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Yuriy Jirkov'un kanadını karıştırmayı başardı" yorumunu yaptı.

Eski Rus futbolcu Aleksandr Mostovoy ise Sport-express.ru sitesi ile söyleşisinde, "Türkler ilk yarıda böyle bir baskı beklemiyorlardı. İkinci yarı ise rakibimiz zafere daha yakın olan taraftı" sözleriyle maçı yorumladı.


Türkiye, Rusya, UEFA, Rus, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rus basını: Türkler zafere daha yakındı - Son Dakika Spor

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