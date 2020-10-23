Rus basınından Türk yapımı İHA ve SİHA övgüsü - Son Dakika

Rus basınından Türk yapımı İHA ve SİHA övgüsü

23.10.2020 15:54
Rus basınından Türk yapımı İHA ve SİHA övgüsü, System.String[]

Rusya'nın en önemli gazetelerinden Komsomolskaya Pravda Gazetesi'nde dünyada teknolojisi hızla gelişmeye devam eden İHA ve SİHA'larla ilgili değerlendirme yazısı yazan askeri uzman Viktor Baranets, Türk yapımı İHA ve SİHA'lara övgüler yağdırdı.

Rusya'nın en önemli gazetelerinden Komsomolskaya Pravda Gazetesi'nde dünyada teknolojisi hızla gelişmeye devam eden İHA ve SİHA'larla ilgili değerlendirme yazısı yazan askeri uzman Viktor Baranets, Türk yapımı İHA ve SİHA'lara övgüler yağdırdı.

Ülkelerin savunma sanayine yatırımlarına devam ederken örnek alınan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye'nin özellikle İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) yatırımları tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Bayraktar isminde farklı versiyonlarda İHA ve SİHA'lar üretilmesi ve bu teknolojiye hala yatırımlara devam edilmesiyle Türkiye yakın zamanda önemli başarılar elde etti. Suriye'den terör gruplarının Türkiye'ye saldırılarına karşılık operasyonlarda İHA ve SİHA'lar kullanıldı. Bu operasyonlarda yüzde 100 başarı elde edilince tüm dünya gözünü Türkiye'ye dikti. Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan da Azerbaycan topraklarına saldırılarından sonra Azerbaycan, Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'lar ile Ermenistan'a karşılık verdi. Hala çatışmaların devam ettiği cephede Türk İHA ve SİHA'lar düşmana ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Rusya tarafı son olarak Türk İHA ve SİHA'ların Dağlık Karabağ'daki başarılarını yakından irdelemeye devam ediyor.

Komsomolskaya Pravda Gazetesi'nde Türk yapımı İHA ve SİHA'lar ile değerlendirme yazısı kaleme alan Viktor Baranets önemli ifadeler kullandı. Gazetenin manşetine taşıdığı yazı ülkede en çok konuşulan konu olarak dikkat çekti.

"RUSYA SİHA SAVAŞINA HAZIR MI?"

Gazete, askeri uzman Viktor Baranets'in yazısını "Rusya SİHA savaşına hazır mı?" başlığı ile manşetine taşıdı. Başlığın devamında ise "Hayır" ifadesi kullanılarak bunun gerekçeleri okuyuculara aktarıldı. Yazıda, "Gürcistan ordusunun direncini Ağustos 2008'de 5 günde kırdık. Evet bu bir başarıydı. Fakat kendimizde eksiklikler gördük. Kırım'da, Suriye'de düşman ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde Rus ordusunun reformunun doğru yolda olduğunu gösterir" denildi. Fakat Rusya'nın havacılık yatırımlarının kısıtlı olduğu ifade edilerek, "Evet, son yıllarda yeni füzeler, uçaklar, denizaltılar, hava savunma sistemleri, hipersonik sistemler şeklinde en modern silahlardan oluşan silah teknolojisine yatırım yaptık. Peki bizim kendi İHA'larımız var mı? Savaş durumunda, "Bekle düşman, savaş uçaklarımız henüz hazır değil" diyemezsiniz" ifadeleri kullanıldı.

AZERBAYCAN'IN BAŞARISI TÜRKİYE'DEN

Rus askeri uzman yazısında Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalarda İHA ve SİHA'ların etkisinden bahsederek, "Azerbaycan ordusundaki silah envanterinin yüzde 95'i Sovyet Silah Sistemleri ile donatılmış. Tanıdık uzmanlar son yıllarda Bakü'nün Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi SİHA'lar edindiğini söyledi. Karabağ'da asıl başarıyı getiren teknolojiler bunlar" dedi. Rus askeri uzman Bayraktar SİHA'larının görüntülerini izlediğini ve görüntüleri bilgisayar grafikleriyle süslenmiş bir video oyununa benzettiğini söyledi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rus basınından Türk yapımı İHA ve SİHA övgüsü

Karabağ, Rusya, Türk, Rus, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rus basınından Türk yapımı İHA ve SİHA övgüsü - Son Dakika


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