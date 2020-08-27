Rus bilim insanına göre koronavirüs salgını gelecek yılın ortalarında bitecek

Facebook'taki Stop Koronavirüs hesabından yapılan paylaşıma göre, Rusya Bilimler Akademisi üyesi, Moskova Devlet Üniveristesi İmmünoloji ve Moleküler Biyotıp Merkezi Direktörü Mihail Paltsev, "Hastalığın yaz aylarında azaldığı ve sonbahar aylarında artacağı gerçeğine dayanarak evet, 3 sezon: ilkbahar, sonbahar, ilkbaharda görülecek. Gelecek yılın yaz ayında normal hayata döneceğiz" ifadesini kullandı.

GEÇMİŞ SALGINLARDAN 3 DALGA ÖRNEĞİ VERDİ

Geçmişte tüm salgınların 3 dalga şeklinde geçtiğini hatırlatan profesör, "İlki oldukça güçlü, ikincisi ondan da güçlü. Üçüncü aksine zayıf, çünkü artık vücut enfeksiyonla mücadele etmeyi öğrenmiştir" diyerek İspanyol gribini örnek gösterdi.

YÜZDE 95 HASTALIĞA YAKALANDIĞINDA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI OLUR

Sürü bağışıklığının, nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı hastalandığında oluşmaya başlayacağını hatırlatan Paltsev, bu oranın yüzde 95'e vardığından virüsün öleceğini belirterek bunun bir teori olduğunu, ama pratisyen hekimlerin de bu görüşe katıldığını kaydetti.

Rus uzman, virüsün yeni olduğuna dikkat çekerek bu yüzden incelenmesi ve gözlemlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.