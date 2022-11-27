Türkiye'ye neden geldiklerini anlatan Rus kadın sosyal medyayı salladı

Rus kadınların Türkiye'ye geliş nedeni merak konusu olmuştu. Genç bir Rus kadın, Türkiye'ye neden geldiklerini çektiği bir videoda anlattı.

"RUSYA'DA BEKAR ERKEK KALMADI"

Rus genç kadın video paylaşımında, "Benim Rus kız arkadaşların artık Türkiye'ye geliyor. Çünkü Rusya'da bekar erkek kalmadı ki. Sizde diyorsunuz ki neden geliyorlar. Sebebi bu işte " ifadelerini kullandı.

İLGİNÇ OLARAK KARŞILANDI

Genç kadının bu sözleri, hayli ilginç olarak karşılandı. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulunuldu.