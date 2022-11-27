Türkiye'ye neden geldiklerini anlatan Rus kadın sosyal medyayı salladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'ye neden geldiklerini anlatan Rus kadın sosyal medyayı salladı

27.11.2022 16:11

Türkiye'ye gelme nedenleri hakkında bir video çeken Rus kadın, Rusya'da bekar erkek kalmadığı için Türkiye'ye geldiklerini ifade edince hayli ilginç yorumlar aldı.

Rus kadınların Türkiye'ye geliş nedeni merak konusu olmuştu. Genç bir Rus kadın, Türkiye'ye neden geldiklerini çektiği bir videoda anlattı.

"RUSYA'DA BEKAR ERKEK KALMADI"

Rus genç kadın video paylaşımında, "Benim Rus kız arkadaşların artık Türkiye'ye geliyor. Çünkü Rusya'da bekar erkek kalmadı ki. Sizde diyorsunuz ki neden geliyorlar. Sebebi bu işte " ifadelerini kullandı.

İLGİNÇ OLARAK KARŞILANDI

Genç kadının bu sözleri, hayli ilginç olarak karşılandı. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulunuldu.

YORUMLAR
500
6. Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası, Ankara'da sona erdi 6. Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası, Ankara'da sona erdi Atomexpo 2022 Uluslararası Forumu'na 3 binden fazla kişi katıldı Atomexpo 2022 Uluslararası Forumu'na 3 binden fazla kişi katıldı

Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'ye neden geldiklerini anlatan Rus kadın sosyal medyayı salladı - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika, Japonya'yı tek golle devirdi
16:05 Türkiye'ye neden geldiklerini anlatan Rus kadın sosyal medyayı salladı
15:57 Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı futbolcunun PKK propagandası içeren paylaşımları ortalığı karıştırdı
15:00 Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden sahte doktorla ilgili açıklama: Hiçbir surette hastanenin çalışanı olmamıştır
14:18 Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı görüntüler hakkında ilk kez konuştu
14:18 Miami sahillerini kasıp kavuran Melis Sezen kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
14:12 Sahte doktorun ifadesinden akılalmaz detaylar! Hastaneye nasıl sızdığı ortaya çıktı
14:03 Bolu'da korkunç olay! Tartıştığı kız arkadaşını silahla öldürüp kendini vurdu
13:44 Vicdansız anne 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı
13:25 1 liralık bozuk paranın 3 lira karşılığında üretildiği iddialarına yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2022 16:58:44. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'ye neden geldiklerini anlatan Rus kadın sosyal medyayı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement