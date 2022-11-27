Rus kadınların Türkiye'ye geliş nedeni merak konusu olmuştu. Genç bir Rus kadın, Türkiye'ye neden geldiklerini çektiği bir videoda anlattı.
Rus genç kadın video paylaşımında, "Benim Rus kız arkadaşların artık Türkiye'ye geliyor. Çünkü Rusya'da bekar erkek kalmadı ki. Sizde diyorsunuz ki neden geliyorlar. Sebebi bu işte " ifadelerini kullandı.
Genç kadının bu sözleri, hayli ilginç olarak karşılandı. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'ye neden geldiklerini anlatan Rus kadın sosyal medyayı salladı - Son Dakika