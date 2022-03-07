Rus birlikleri Gavrishovka Havaalanı'nı vurduUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi" - Son Dakika
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Rus birlikleri Gavrishovka Havaalanı'nı vurduUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi"

07.03.2022 03:31

- Rus birlikleri Gavrishovka Havaalanı'nı vurdu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi" Rus birlikleri, Ukrayna'nın Vinnitsa kentindeki Gavrishovka Havaalanı'na roket saldırısı başlattı.

- Rus birlikleri Gavrishovka Havaalanı'nı vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

"Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi"

KİEV - Rus birlikleri, Ukrayna'nın Vinnitsa kentindeki Gavrishovka Havaalanı'na roket saldırısı başlattı. Saldırılara tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi" dedi.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu tarafından Vinnitsa kentindeki Gavrishovka Havaalanı'na sabah saatlerinden itibaren roketlerle saldırı başlatıldı. Aynı anda Vinnitsa kentine de Rus ordusu tarafından askeri operasyon yapılırken, Ukrayna'nın stratejik öneme sahip olan Gavrishovka Havaalanı'nda saldırılar daha da yoğunlaştı.

Saldırılara tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Vinnitsa kentimize karşı saldırılarda 8 roket atıldı. Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi. Bizim hayatımızı, büyükannelerimizi, annelerimizi, babalarımızı, Ukrayna'nın nesillerini yok etmeye çalışıyorlar" diyerek kentteki durumu dünya kamuoyuyla paylaştı.

Öte yandan Rus ordusu tarafından hem kente hem de havaalanına saldırıların sürdüğü öğrenildi.

Rus birlikleri Gavrishovka Havaalanı'nı vurduUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi
Rus birlikleri Gavrishovka Havaalanı'nı vurduUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi
Rus birlikleri Gavrishovka Havaalanı'nı vurduUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus birlikleri Gavrishovka Havaalanı'nı vurduUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus birlikleri Gavrishovka Havaalanı'nı vurduUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Roket saldırılarıyla havaalanımız tamamen yok edildi" - Son Dakika
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