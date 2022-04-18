Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı

18.04.2022 11:02

Son dakika haber: Rus birliklerinin Harkiv kentine yönelik bombardımanı devam ediyor.

Rus birliklerinin Harkiv kentine yönelik bombardımanı devam ediyor. Kentte bulunan bir apartman, bombaların hedefi oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, kentin merkezinde bulunan çok katlı bir apartman Rus birliklerinin bombardımanı sonucu hasar gördü. Apartmanın 4 ve 5'inci katlarında yangın çıktı. Bombardımanda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı
Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı
Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı
Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı
Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı
Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı
Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı

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Harkiv, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Rus birlikleri Harkiv'i yine bombaladı - Son Dakika
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