Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

14.03.2022 10:59

Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu. Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.10 sıralarında Rus birliklerince atılan havan topu, başkent Kiev'in kuzeyindeki Obolosnkyi bölgesindeki 9 katlı bir apartmana isabet etti. Apartmanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Acil servis, yangının 2 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu. Görüntülerde, Ukrayna vatandaşlarının yangın merdivenleriyle kurtarıldığı anlar yer aldı.

Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı
Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı
Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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